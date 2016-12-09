Тревис Тайгерт: "Чистые" спортсмены были ограблены допинговой системой России"

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Тревис Тайгерт считает, что в России нельзя проводить международные соревнования. По его словам, необходима жесткая реакция по поводу выводов комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, который расследовал нарушения в антидопинговой работе в России.
– Никакие международные соревнования не должны проводиться в России, пока антидопинговая программа не начнет работать как следует, а все причастные к махинациям не будут привлечены к ответственности, – говорится в заявлении Тайгерта. – Это еще один поразительный пример того, как олимпийское движение было искажено, а "чистые" спортсмены были ограблены государственной допинговой системой России. МОК должен действовать. "Чистые" спортсмены не будут удовлетворены, пока ВАДА не получит настоящую независимость и не станет глобальным регулятором. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать честных спортсменов, которых обокрали.
кузя23
gr45 Надо, чтобы ВВП произнес свое сакральное "Вы что, с ума посходили?" в адрес ВАДА, МОКа и прочей шушеры)) 19:32___Тут поможет только всеобщее чаепитие. С полонием конечно же. Иначе всю эту байду не прикрыть.
19:42
KhSL
Солдатики информационной войны ринулись в атаку...
19:39
gr45
Надо, чтобы ВВП произнес свое сакральное "Вы что, с ума посходили?" в адрес ВАДА, МОКа и прочей шушеры))
19:32
NoName
Чистые - это которые асматики или те которые стероиды принимают в качестве лекарств? Смешно, честное слово.
19:05