18:40 | ДОПИНГ

Тревис Тайгерт: "Чистые" спортсмены были ограблены допинговой системой России"

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Глава Антидопингового агентства США (USADA) Тревис Тайгерт считает, что в России нельзя проводить международные соревнования. По его словам, необходима жесткая реакция по поводу выводов комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, который расследовал нарушения в антидопинговой работе в России.

– Никакие международные соревнования не должны проводиться в России, пока антидопинговая программа не начнет работать как следует, а все причастные к махинациям не будут привлечены к ответственности, – говорится в заявлении Тайгерта. – Это еще один поразительный пример того, как олимпийское движение было искажено, а "чистые" спортсмены были ограблены государственной допинговой системой России. МОК должен действовать. "Чистые" спортсмены не будут удовлетворены, пока ВАДА не получит настоящую независимость и не станет глобальным регулятором. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать честных спортсменов, которых обокрали.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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кузя23

gr45 Надо, чтобы ВВП произнес свое сакральное "Вы что, с ума посходили?" в адрес ВАДА, МОКа и прочей шушеры)) 19:32___Тут поможет только всеобщее чаепитие. С полонием конечно же. Иначе всю эту байду не прикрыть.

19:42

KhSL

Солдатики информационной войны ринулись в атаку...

19:39

gr45

Надо, чтобы ВВП произнес свое сакральное "Вы что, с ума посходили?" в адрес ВАДА, МОКа и прочей шушеры))

19:32

NoName

Чистые - это которые асматики или те которые стероиды принимают в качестве лекарств? Смешно, честное слово.

19:05

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