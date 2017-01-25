Тренер Лебедевой уверен, что спортсменка стала жертвой политических разборок

Россиянка Татьяна Лебедева, лишенная двух серебряных медалей Олимпийских игр-2008 в Пекине, никогда не употребляла допинг. Об этом заявил бывший личный тренер спортсменки Вячеслав Догонкин. По его мнению, Лебедева стала жертвой политических разборок.

– Я абсолютно уверен в том, что Татьяна никогда не употребляла запрещенные препараты, – приводит ТАСС слова Догонкина. – Все это глупость. Антидопинговые правила, которые существовали в те времена, мы не нарушали. Жаль, что мы выступаем в роли разменной монеты, уверен, что Лебедева стала очередной жертвой политических разборок.

Сожалею, что подобное произошло с Татьяной. Все это необъективно. Я видел, какой удар был нанесен по спортсменам и тренерам, которых лишили Олимпиады в Рио-де-Жанейро, и вижу, как нас сейчас пытаются отстранить от зимней Олимпиады 2018 года.