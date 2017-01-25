Тренер Лебедевой уверен, что спортсменка стала жертвой политических разборок

Россиянка Татьяна Лебедева, лишенная двух серебряных медалей Олимпийских игр-2008 в Пекине, никогда не употребляла допинг. Об этом заявил бывший личный тренер спортсменки Вячеслав Догонкин. По его мнению, Лебедева стала жертвой политических разборок.
– Я абсолютно уверен в том, что Татьяна никогда не употребляла запрещенные препараты, – приводит ТАСС слова Догонкина. – Все это глупость. Антидопинговые правила, которые существовали в те времена, мы не нарушали. Жаль, что мы выступаем в роли разменной монеты, уверен, что Лебедева стала очередной жертвой политических разборок.
Сожалею, что подобное произошло с Татьяной. Все это необъективно. Я видел, какой удар был нанесен по спортсменам и тренерам, которых лишили Олимпиады в Рио-де-Жанейро, и вижу, как нас сейчас пытаются отстранить от зимней Олимпиады 2018 года.
Птицuk
igorvasilevich -- клоун, при чем тут лишение медали Болта? Он сам на допинге не попался, его не отстраняли, никто в его огород ни одного камня не бросит, ни одного рекламного контракта не лишат и не расторгнут. Медалей этих у него и так полно, он и не заметит, что одну забрали. Унижение испытала только страна Ямайка, чтобы знала, как USA обыгрывать...
03:34 26 января
igorvasilevich
Тренер испугался. Нужно проверить всех кого он тренировал на допинг.
21:35 25 января
mobile_actor
А Догонкина-то попрут теперь с тренерской работы, я надеюсь.
20:33 25 января
igorvasilevich
Опять мошенники оправдываются политикой. Болта лишили золотой медали, какая тут политика. Просто допингеры сейчас уже началась реальная борьба с вами мошенниками.
19:49 25 января
PallMall
Вскрыли пробу, да подмешали что-то. Макларен доказал, что это возможно.
18:37 25 января