17:57 25 января | ДОПИНГ

Тренер Лебедевой уверен, что спортсменка стала жертвой политических разборок

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Россиянка Татьяна Лебедева, лишенная двух серебряных медалей Олимпийских игр-2008 в Пекине, никогда не употребляла допинг. Об этом заявил бывший личный тренер спортсменки Вячеслав Догонкин. По его мнению, Лебедева стала жертвой политических разборок.

– Я абсолютно уверен в том, что Татьяна никогда не употребляла запрещенные препараты, – приводит ТАСС слова Догонкина. – Все это глупость. Антидопинговые правила, которые существовали в те времена, мы не нарушали. Жаль, что мы выступаем в роли разменной монеты, уверен, что Лебедева стала очередной жертвой политических разборок.

Сожалею, что подобное произошло с Татьяной. Все это необъективно. Я видел, какой удар был нанесен по спортсменам и тренерам, которых лишили Олимпиады в Рио-де-Жанейро, и вижу, как нас сейчас пытаются отстранить от зимней Олимпиады 2018 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3971853

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Птицuk

igorvasilevich -- клоун, при чем тут лишение медали Болта? Он сам на допинге не попался, его не отстраняли, никто в его огород ни одного камня не бросит, ни одного рекламного контракта не лишат и не расторгнут. Медалей этих у него и так полно, он и не заметит, что одну забрали. Унижение испытала только страна Ямайка, чтобы знала, как USA обыгрывать...

03:34 26 января

igorvasilevich

Тренер испугался. Нужно проверить всех кого он тренировал на допинг.

21:35 25 января

mobile_actor

А Догонкина-то попрут теперь с тренерской работы, я надеюсь.

20:33 25 января

igorvasilevich

Опять мошенники оправдываются политикой. Болта лишили золотой медали, какая тут политика. Просто допингеры сейчас уже началась реальная борьба с вами мошенниками.

19:49 25 января

PallMall

Вскрыли пробу, да подмешали что-то. Макларен доказал, что это возможно.

18:37 25 января

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