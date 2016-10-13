Томас Поллан: "Допинг не является важной проблемой для ООН"

Офицер по правам человека секции по недопущению проявления расовой дискриминации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Томас Поллан заявил, что вопрос допинга не поднимался в ООН, нужно активнее заниматься этой темой. Ранее в ходе заседания круглого стола уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не отреагировало на отстранение ряда российских олимпийцев и всей паралимпийской сборной России от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх-2016.

– Допинг – это несущественная проблема для нашей организации в данный момент, – цитирует "Р-Спорт" Поллана. – Это задача Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), комиссии по правам человека. Спорт для нас – относительно новая инициатива. Думаю, нужно активнее заниматься этими вопросами. Вопрос допинга еще не поднимался из-за распределения задач между ведомствами.