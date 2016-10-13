13:03 | ДОПИНГ

Томас Поллан: "Допинг не является важной проблемой для ООН"

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Офицер по правам человека секции по недопущению проявления расовой дискриминации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Томас Поллан заявил, что вопрос допинга не поднимался в ООН, нужно активнее заниматься этой темой. Ранее в ходе заседания круглого стола уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не отреагировало на отстранение ряда российских олимпийцев и всей паралимпийской сборной России от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх-2016.

– Допинг – это несущественная проблема для нашей организации в данный момент, – цитирует "Р-Спорт" Поллана. – Это задача Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), комиссии по правам человека. Спорт для нас – относительно новая инициатива. Думаю, нужно активнее заниматься этими вопросами. Вопрос допинга еще не поднимался из-за распределения задач между ведомствами.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161013/1110708210.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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hex

Вобще-то проблема не о допинге, а дискриминации спортсменов/людей по принадлежности к конкретной стране

13:18

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