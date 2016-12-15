Томас Бах: "Во второй части доклада Макларена даны ответы на многие вопросы"

Глава МОК Томас Бах отметил, что во второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена есть доказательства, чего не было перед этим. В документе утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами. По словам Баха, он воспринял этот доклад с ужасом.

- Я с ужасом и яростью воспринял вторую часть доклада Макларена, - приводит faz.net слова Баха. - В ней были даны ответы на многие вопросы, которые оставались после первой части.

Перед Олимпиадой-2016 глава МОК опаслася за целосность олимпийского движения. Несмотря на это, Бах не сомневается в том, что организация приняла правильное решение допустить сборную России к соревнованиям.

- Наша обязанность заключается в том, чтобы защищать спортсменов вне зависимости от их происхождения, - заявил Бах. - Мы пытаемся предотваритить вмешательство политики в спорт.