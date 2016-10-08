Томас Бах: "России следует дать возможность ответить на обвинения из доклада Макларена"

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что Россия должна получить возможность ответить на обвинения из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.



– Макларен до того, как опубликовал свой доклад, не дал российской стороне высказаться. Мы считаем, что России надо дать возможность ответить на обвинения, – цитирует ТАСС Баха.

Доклад Макларена был опубликован 18 июля. В нем подводились итоги расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На основе доклада исполком ВАДА рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.