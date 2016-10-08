17:26 | ДОПИНГ

Томас Бах: "России следует дать возможность ответить на обвинения из доклада Макларена"

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что Россия должна получить возможность ответить на обвинения из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

– Макларен до того, как опубликовал свой доклад, не дал российской стороне высказаться. Мы считаем, что России надо дать возможность ответить на обвинения, – цитирует ТАСС Баха.

Доклад Макларена был опубликован 18 июля. В нем подводились итоги расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На основе доклада исполком ВАДА рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3688788

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