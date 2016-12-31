03:34 | ДОПИНГ

Томас Бах: "Проведем реанализ всех проб россиян с Олимпиады в Сочи"

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Президент МОК Томас Бах в предновогоднем обращении на официальном сайте организации рассказал об успехах уходящего года, а также поделился планами на ближайшее время. Среди прочего руководитель затронул проблему допинга, в частности он отметил, что был шокирован докладом Ричарда Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте. 

 
Февраль 2014 года. Сочи. Александр ТРЕТЬЯКОВ.Предновогодняя чистка дошла и до Третьякова

Приводим часть письма касательно проблемы допинга:

- Самым главным вызовом на сегодняшний день являются шокирующие данные доклада Макларена касательно допинга и манипуляций в России, - говорится в письме. - Это нанесло ущерб авторитету и целостности спорта. Две комиссии созданы, чтобы подготовить наш ответ на этот счет. Они подойдут к этому процессу со всем уважением и дадут всем сторонам шанс быть услашанными. После этого МОК примет все необходимые меры и санкции. 

Мы продолжим и расширим работу профессора Макларена. Так как его мандат не предполагал реанализ всех проб, мы проведем реанализ всех 254 проб мочи, взятых у российских атлетов во время Олимпийских игр в Сочи. Мы сделаем это со всеми пробами россиян с Олимпиады в Лондоне. Эти экстренные меры будут единственным честным путем по отношению к Олимпийским играм и их авторитету, а также к самим спортсменам.

Последние события подчеркивают безотлагательную необходимость появления более сильной и централизованной антидопинговой системы под началом ВАДА, которая будет полностью независима от спортивных организаций и правительств.  

Поэтому МОК продолжит свой призыв к более эффективной, более прозрачной и более крепкой антидопинговой системе. Эта идея была единогласно поддержана всеми заинтересованными сторонами на последнем олимпийском саммите.

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