Томас Бах: "Пока не знаю содержание второго доклада Макларена"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции после заседания исполкома организации отметил, что ему неизвестно содержание второго доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. По его словам, нужно подождать, но затем по его итогам будет проводиться расследование. Второй доклад Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте будет обнародован 9 декабря.

- Сложно сказать, сколько времени продлится расследование. Пока я не знаю содержание второго доклада Макларена, - цитирует Баха пресс-служба МОК. - Расследованием займется МОК вместе с национальными федерациями. Мы должны подождать, когда доклад обнародуют.



