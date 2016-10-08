Томас Бах: "Новая система антидопинга будет действовать на Олимпиаде-2018"

Новая система антидопинга будет действовать на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Сегодня в Лозанне состоялся Олимпийский саммит, в ходе мероприятия были сформулированы очередные предложения по реформированию работы ВАДА. По итогам была опубликована декларация МОК, в которой обозначены основные итоги работы саммита.

– Возможно, уже на следующем заседании ВАДА руководство организации расскажет о реформах, – цитирует ТАСС Баха. – Президент ВАДА Томас Риди сегодня уже подтвердил, что они готовы к переменам. Уже на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане будет новая система антидопинга.

Что касается создания независимого тестирующего подразделения в ВАДА, то пока это только предложение. Решение по созданию должно принять само ВАДА. Мы только рекомендовали создать такое подразделение.

Декларация МОК – это честное заявление олимпийского движения о борьбе с допингом. Мы предложили ряд изменений, о которых указали в декларации. Думаю, прежде всего важно сотрудничество между спортивными федерациями и государствами, ВАДА – это наша платформа в этой борьбе. Олимпийский саммит заинтересован в диалоге с правительствами по поводу внесения изменений в ВАДА и процесса его финансирования.

- Санкции за применение допинга должны быть усилены, – добавил глава МОК. – Мы призываем правительства привлекать нарушителей к уголовной ответственности.