Томас Бах: "Надеюсь, что комиссии МОК примут решение по допинговому расследованию в России до Олимпиады-2018"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил надежду на то, что комиссии организации примут решение относительно нарушений антидопинговых правил в России до начала Олимпийских игр 2018 года. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

- Наши решения будут напрямую зависеть от отчетов комиссий, - приводит Insidethegames слова Баха - Надеюсь, что они будут получены до старта Олимпийских игр в Пхенчхане.

Напомним, что летом 2016 года организацией было создано две комиссии. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, вторая - расследует причастность сотрудников Министерства спорта России к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.