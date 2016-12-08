Томас Бах: "Комиссия МОК будет взаимодействовать с Ричардом Маклареном"

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил, что комиссия МОК, члены которой занимаются перепроверкой допинг-проб с Олимпийских игр в Сочи, будет сотрудничать с независимым экспертом ВАДА Ричардом Маклареном. По словам главы МОК, сейчас было бы неправильно высказывать мнения по поводу возможных последствий.

– К Макларену поступило порядка ста проб, – сказал Бах в ходе пресс-конференции, начавшейся после заседания исполкома организации. – В число этих проб входят не только данные российских спортсменов, выступавших на Играх в Сочи. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда работает отдельно, так что, возможно, они будут взаимодействовать с Маклареном, чтобы совместно получить информацию по всем имеющимся пробам. Мы не должны делать преждевременных выводов и обязаны дать возможность двум комиссиям качественно сделать свою работу. Сейчас было бы неправильно высказывать какие-либо мнения по поводу возможных последствий.