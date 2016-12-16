Теему Селянне: "Дисквалификация Еременко не сильно затронула репутацию финского футбола"

Легендарный хоккеист Теему Селянне считает, что дисквалификация Романа Еременко не очень сильно затронула репутацию финского футбола. Селянне добавил, что за допинг надо давать пожизненную дисквалификацию, если спортсмен применил серьезные запрещенные препараты.

– Роман Еременко был дисквалифицирован за употребление кокаина. Сильно ли это повлияло на репутацию финского спорта?

– Не то чтобы это сильно затронуло репутацию нашего футбола, но, конечно, неприятно слышать подобные вещи. Я надеюсь, что он вернется в футбол и будет играть как минимум на том же уровне. Печально, но я надеюсь, что ему помогут, и он сможет вернуться к нормальной жизни, к большому спорту.

– Вы однажды высказались в пользу того, чтобы давать пожизненную дисквалификацию за допинг.

– Допинг – огромная проблема в современном спорте. К счастью, хоккей – очень комплексная игра, где недостаточно быть просто быстрым, нужна и координация, и мышление, и видение площадки, и мастерство. Поэтому наш спорт в этом плане довольно чист. Но так ведь далеко не во всех видах. Просто если тебе грозит двухлетняя дисквалификация или, скажем, на 10 месяцев – ты можешь задуматься, а не принять ли этот риск. И с этим нужно бороться, но сконцентрировать внимание на гормональных препаратах, на эритропоэтине. За такое нужно давать пожизненное, чтобы даже мыслей не возникало. А вот дисквалификации за какой-нибудь судафед – вот этого я не очень понимаю. (Игорь ЕРОНКО)