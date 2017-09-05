Свищев призвал дождаться заявления ВАДА об отказе от обвинений России в господдержке допинга

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что относиться к информации об отказе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена от обвинений России в господдержке допинга нужно сдержанно. По его словам, необходимо дождаться официальной позиции ВАДА.

Ранее глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов сообщил, что встречался с Маклареном. По итогам этой встречи он заявил, что Макларен отказался от своих обвинений в государственном вмешательстве в систему допинг-контроля в России.

- Виталий Смирнов - авторитетный человек не только в российском, но и в международном олимпийском движении, вряд ли он делал бы заявления, не подтвержденные фактами, - цитирует ТАСС Свищева. - А вот Ричард Макларен - другое дело, и как он поведет себя дальше - непонятно. Мы знаем, что на него могут оказывать давление, что он может забрать свои слова обратно, может потом сказать, что его не так поняли… Поэтому, я считаю, нужно дождаться официального публичного заявления от него.

Если он (Макларен) действительно признал, что господдержки допинга в России нет, то это большая победа. При этом нам нельзя будет ни в коем случае расслабляться и воспользоваться возможностью, в том числе и новому руководителю РУСАДА, как раз восстановить всю антидопинговую систему практически с самого нуля. Работа предстоит большая, в которую необходимо включиться всем структурам, начиная от курирующего спортивную отрасль вице-премьера и заканчивая федерациями, тренерами и спортсменами.

Прошлые обвинения России в тотальном допинге были политизированной акцией в отношении нашей страны, когда недоброжелатели воспользовались существовавшими на тот момент проблемами и обвинили наших спортсменов во всех грехах. Мы, конечно, не отрицаем, что у нас есть определенные недочеты в антидопинговой системе, но они носят не системный характер, как об этом заявлял Макларен, а точечный - так же, как и в любой другой стране мира.

