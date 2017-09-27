Свищев предложил Минспорту и МИД задуматься о создании атташе по спорту

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил Министерству спорта России и Министерству иностранных дел создать атташе по спорту, который будет налаживать связи со спортивными ведомствами стран. Он выразил уверенность, что благодаря этому Россия сможет искоренить антироссийские пропаганды в сфере спорта.

– Ежедневно мы с вами становимся свидетелями новых антироссийских движений в сфере спорта. У нас хотят отобрать чемпионат мира по футболу, обвиняют в государственной пропаганде допинга и прочее, – сказал Свищев. – Я, как и все российские болельщики, уже устал от необоснованных обвинений в адрес России от наших западных партнеров во всех смертных грехах.

Вот буквально недавно, на официальной странице iNADO была опубликована информация, что уже 38 антидопинговых агентств выступили за отстранение России от участия в Олимпийских Играх в Пхенчхане. То есть пока мы плотно работаем у себя, успешно реализовывая план по искоренению допинга в российском спорте, за рубежом продолжают готовиться политические атаки.

Да, Минспорт и ОКР ведут плотную и сложную работу с главными спортивными мировыми центрами – МОК, ВАДА и пр. Решают проблемы, которые сейчас переживает российский спорт. Но, на мой взгляд, этого не достаточно! Поскольку спорт в руках стран-агрессоров стал настоящей политической трибуной, я считаю, что пора подключиться и дипломатам. Поэтому снова призываю задуматься руководству Минспорта и МИД о создании атташе по спорту.

Основной задачей атташе будет являться налаживание, поддержание и развитие спортивных связей со спортивным ведомством страны пребывания при посольстве. Это должен быть человек авторитетный в сфере спорта и обладающий навыками дипломатии. Уверен, тогда мы сможем решать проблемы на корню.