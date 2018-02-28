Свищев - о запрете ВАДА: "Это очередная волна перед чемпионатом мира по футболу"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму Дмитрий Свищев в интервью "СЭ" рассказал, что стоит за информацией о том, с 1 апреля ВАДА может запретить России проводить международные соревнования.

– Все, что происходит с информацией о запрете ВАДА, – очередная волна перед выборами, перед чемпионатом мира по футболу, – считает Свищев. – Все понимают, что как бы не хотелось чемпионат мира отменить, его, к сожалению для них и к счастью для нас, отменить невозможно. Они понимают, что после чемпионата мира, будут другие соревнования в России, на которые мы будем приглашать иностранных спортсменов. У нас международные соревнования – важный инструмент развития спорта. (Игорь НОВИКОВ)





Источник: "Новые правила ВАДА о заявке на проведение международных соревнований не распространяются на Россию" //

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