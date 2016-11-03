Светлана Журова: "Закон РФ о наказании за склонение к допингу жестче, чем где-либо"

Депутат Госудмы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что принятый закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга предусматривает различные формы наказания и является очень жестким по сравнению с аналогичными документами в ряде других стран. Документ сегодня был принят во втором и третьем чтении с учетом правительственных поправок, которые несколько смягчили текст по сравнению с изначальной версией.

– Закон предусматривает наказание сроком от одного года до трех лет в зависимости от тяжести проступка, а максимальное – если повлекло тяжелые последствия, вплоть до смерти, – цитирует "Р-Спорт" Журову. – И остальное – от года до двух. И, соответственно, по каждой статье есть штрафы, начиная от 300 тысяч и до миллиона. И есть еще один нюанс: в каждом случае есть разница в сроках невозможности занятия должности – от трех до пяти лет. И есть случаи, в которых суд в данном вопросе может присудить и пожизненный срок.

И выделю еще один важный момент: в законе есть такая формулировка, как "устранение препятствий к использованию запрещенных препаратов. Это подразумевает то, что человек создает условия, чтобы спортсмена не поймали на допинге. Это теперь тоже относится к нарушениям закона. И в примечании сказано про склонение спортсмена к допингу. И все четко прописано – вплоть до советов и указаний, если спортсмену давались советы, указания, предложения, то делавшие их люди могут быть наказаны. Думаю, что у нас законодательство теперь жестче, чем у кого-либо.

В любом случае этот закон направлен в том числе и на ВАДА, чтобы они видели, что Россия действительно действует последовательно. Если это не политика, если ВАДА говорит, что это не политика, тогда закон поспособствует более лояльному отношению к россиянам. Если это политика, то принятый закон ничего не изменит. Там заказ на другое.

Мы обещали, что после того как мы введем закон об уголовной ответственности за склонение к допингу детей, то следующим законом будет этот. Мы последовательно говорили об этом еще три-четыре года назад, и мы делаем то, что обещали. Когда говорят, что у нас не существует нулевой терпимости к допингу, это неправда. Мы в любом случае боремся с допингом, но делаем это последовательно.