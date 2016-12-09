Светлана Журова: "Вскрытие контейнеров для допинг-проб? Это на уровне иллюзиониста!"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова увидела позитивные моменты во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Она считает, что в России было сделано много для борьбы с допингом.

- На пресс-конференции Макларен заявил, что он верит в нашу страну, и в последний год не имеет претензий к Российской Федерации. А доклад основан на событиях 2013 – 2015 годов. Наказывать спортсменов за былые нарушения или нет – решать будет МОК.

Возможно, все спорные моменты будут рассмотрены либо с помощью комиссии по каждому отдельному спортсмену, либо дело уйдет в арбитражный суд и уже там пройдут разбирательства, насколько тот или иной факт имел место быть. Например, вскрытие контейнера допинг-пробы. Я не понимаю, как такое возможно?! Это на уровне действий какого-нибудь иллюзиониста. Создатель этих баночек, вероятно, тоже заинтригован. Если мы говорим о подмене пробы при сдаче, то возникает вопрос, куда смотрели комиссары? А за это ответственность несет уже ВАДА. Им необходимо усилить контроль и жестче бороться с допингом.

У этого доклада есть плюс: теперь у наших спортсменов нулевая возможность использования запрещенных препаратов. Сомнений не возникает. Мы уже сделали немало шагов. Нужно продолжать в том же направлении. Наставники начали вносить изменения в программы тренировок, понимая, что не все даже могут использовать терапевтические справки при лечении.

ВАДА должна серьезно пересмотреть комиссию, которая занимается терапевтическими разрешениями. Необходимо взять от всех стран, которые принимают участие в Олимпиадах, по независимому представителю, который должен знать, какой стране на какой препарат дается разрешение. Ведь когда одному спортсмену позволяют употреблять определенный препарат, а второму – нет, выглядит это по меньшей мере странно. Такие люди смогли бы контролировать друг друга по странам, а не заниматься "междусобойчиками". (Любовь КОНЯЕВА)

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