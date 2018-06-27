Светлана Журова: "Видимо, жизнь опять загнала Родченкова в угол"

Известная российская конькобежка, ныне депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Светлана Журова дала комментарий по поводу возможной попытки самоубийства Григория Родченкова.

- Сплетни, человеческие эмоции, одиночество ведь его уже жизнь загоняла в угол, видимо, и сейчас снова загнала. Не думаю, что здесь замешаны спецслужбы, скорее, это простой человеческий фактор. Может, это действительно говорит о том, что нужно вернуться на родину, - сказала Журова. (Петр ГРИГОРЕНКО)

Ранее в СМИ появились сообщения, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков на прошлой неделе снова попытался покончить с собой. Позже его адвокат заявил, что эта информация является ложной.