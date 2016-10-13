Светлана Журова: "ВАДА и МОК напоминают историю Франкенштейна"

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова подчеркнула, что ВАДА давно нуждалось в реформировании. План реформ агентства утвердил МОК по итогам сессии 8 октября.

- ВАДА похоже на взбунтовавшегося ребенка, которого МОК сам создал, а тот начал своему "папе" указывать, - цитируют "Известия" Журову. - Что-то вроде истории про Франкенштейна. Такая ситуация, конечно, не очень верная, но и ВАДА не надо закрывать, доводя дело до абсурда. Ведь бороться с допингом всё равно необходимо. Просто давайте уйдем от двойных стандартов. Именно эти претензии и предъявляет МОК – в подходах к терапевтическим разрешениям, в определениях запрещенных препаратов и количествах проб в той или иной стране. Эти вопросы к ВАДА остаются открытыми – их и надо решать. Кроме того, я уверена, что в комиссии, занимающейся выдачей спортсменам справок о терапевтических исключениях, должны присутствовать представители всех стран, входящих в первую десятку неофициального командного зачета Олимпийских игр – каждая из них должна иметь своего представителя. Чтобы 10 передовых стран могли контролировать друг друга и не было даже попыток манипулировать.