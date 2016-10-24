Светлана Журова: "Сказали ли Степановы правду?"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова уверена, что бороться за "чистоту" спорта необходимо по всему миру, а не только в России.

– Вопрос только в одном: сказали ли Степановы правду? Если они солгали и подставили страну – это одно дело, а если сообщили правду – совсем другое, – подчеркнула Журова. – Обвинять их можно только в том случае, если они все придумали. В этом предстоит разобраться.

Но у меня есть большие претензии к Степановым, так как они тоже использовали допинг. Когда это вскрылось, Юлия поняла, что есть способ вернуться в спорт намного быстрее, когда ты начнешь рассказывать про всех остальных. Однако МОК был принципиален и не позволил ей выступить на Олимпиаде. Если они будут бороться за "чистоту" спорта – пусть борются, но тогда не только в нашей стране, а по всему миру!

Этот поступок может быть воспринят как акция, чтобы расколоть наше общество и спровоцировать на подобные действия других. Отдельные личности могут заинтересоваться возможностью получить деньги и уехать из страны, к сожалению. Иуды были всегда, с доисторических времен. Спорт должен быть "чистым" и честным. Когда всплывают такие скандалы, то они еще долгое время держатся на слуху. Стране тяжело освободиться от него. Нам нужно сделать серьезные шаги в борьбе с допингом. (Любовь КОНЯЕВА)