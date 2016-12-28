13:34 | ДОПИНГ

Светлана Журова: "Никакой госпрограммы поддержки допинга нет"

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Олимпийская чемпионка-2006, депутат Госдумы Светлана Журова выразила уверенность, что в России нет государственной программы поддержки допинга. Сегодня издание New York Times заявило, что российские чиновники впервые признали существование в стране допинговой программы. В доказательство данной теории СМИ приводятся слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович. При этом она отмечает, что представители высшего руководства страны не имеют к нему никакого отношения. 

- Мы не отрицаем, что было употребление запрещенных препаратов, - цитирует ria.ru Журову. - Мы подтверждаем, что есть какое-то количество людей, которые использовали допинг, но то, что есть какая-то государственная программа… Это схема: тренер, спортсмен, врач, их индивидуальное решение – и никакой госпрограммы, конечно, нет.

Я не знаю, какая может быть программа. Путь тогда мне расскажут, как ее защитить в бюджете: если программа государственная, то она прописывается в бюджете, но у спорта нет закрытого бюджета.

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https://ria.ru/sport/20161228/1484784106.html

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