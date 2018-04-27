Светлана Журова: "Надеюсь, скоро все поймут, кто такой Родченков"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала выступления информатора ВАДА Григория Родченкова в суде, где он заявил, что лично не видел, как российские спортсмены употребляли допинг. Она выразила надежду, что теперь ВАДА вернет аккредитацию РУСАДА.

- Как относиться к новым высказываниям Родченкова, ведь на "списке Дюшес" строились многие обвинения в адрес российских участников Олимпиады в Сочи?

- Мы и раньше говорили, что ничего российские спортсмены не принимали. Очень обидно за наших ребят. Когда они выступали в CAS и смотрели в глаза судьям, то искренне говорили, что никогда не видели Родченкова. Тем более было бы странно брать этот коктейль из рук какого-то человека. Особенно атлетам, которые уже тогда имели высочайшие результаты и без всяких коктейлей выигрывали медали. Было бы огромным риском улучшать форму за счет каких-то странных смесей. Никто не будет так рисковать, тем более на домашней Олимпиаде. Даже если гипотетически предположить, что кого-то могли заставить, зная наших спортсменов, могу сказать, что они скорее вылили бы это, чем стали принимать. Родченкову просто на тот момент было выгодно так говорить. Не знаю, какие обстоятельства теперь изменились, может быть, когда он давал показания CAS, стало очевидно, что человек врет, путается в показаниях и поэтому наши ребята были оправданы. Его слова не сходились с тем, что он говорил раньше. Если Родченков признается во лжи, это доказывает, что мы были правы.

- Удивляет ли вас, что ему вообще еще кто-то верит?

- Надеюсь, скоро все начнут понимать, что связались с человеком, который просто психологически не устойчив. Заметьте, даже в последней мотивировочной части доклада CAS, который объясняет почему оправдали российских спортсменов, говорится, что в дневнике Родченкова нет об этом записей. Есть только показания, в которых человек путается. Жаль, что большинство людей не концентрирует внимание на том, что сейчас все начинает отыгрываться обратно. Надеюсь, что ВАДА начнет по-другому к нам относиться. Нам важно, чтобы РУСАДА вернули аккредитацию, чтобы восстановили наших паралимпийцев и федерацию легкой атлетики. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)