Светлана Журова: "На мой взгляд, история с допингом превращается в какой-то криминальный триллер!"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова – о решении России отказаться от проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам и о перепроверке допинг – проб.

– Решение об отстранении можно опротестовать через суд, так как царапины мог поставить кто угодно. Если господин Родченков называет это попыткой вскрытия, то где гарантии, что это было сделано не для того, чтобы "сорвать" тест этих спортсменов и обвинить их в подмене проб?

Раньше, если целостность контейнера была нарушена, ВАДА брала ответственность на себя. И некоторые спортсмены это искусно использовали, сначала умышленно царапая баночку, а потом заявляя, что ее целостность нарушена и предъявить претензий им не могут.

Спортсменам нужно понимать, а их ли это пробы на самом деле. На мой взгляд, история с допингом превращается в какой-то криминальный триллер с непонятным финалом.

Не могу сказать, что мы легко отказываемся от проведения соревнований мирового масштаба… Боюсь, что ситуация, произошедшая в биатлоне, может повториться. Только представьте, если лыжники, биатлонисты, один за другим, начнут заявлять, что они боятся приезжать в Россию? Какое это окажет воздействие на людей на Западе?! Одно дело, когда об этом говорят политики и совершенно другое – обычные люди. Мне кажется, такой цели и добиваются. Поэтому, наверное, лучше отказаться, чем потом спортсмены начнут делать такие яркие заявления в прессе. Это абсолютно не нужно России.

Для меня выгладит странным, когда начинают перепроверять пробы… Соревнования были и до их сдачи, и после…Пусть тогда все проверяют... Я, например, не знаю таких препаратов, которые воздействуют только сейчас и не оставляет следов. (Любовь КОНЯЕВА)