Светлана Журова: "Единственное, что грозит Родченкову в России - уголовное преследование"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, чемпионка Игр-2006 Светлана Журова считает, что бывший глава Московской андидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков уже нанес российскому спорту максимальный вред. По мнению бывшей конькобежки, экс-специалисту в США могло грозить уголовное преследование, если бы он не выступал в качестве свидетеля.

Напомним, в ночь на 12 февраля в программе 60 minutes на канале CBS было продемонстрировано интервью с якобы Родченковым.

- Зачем ему угрожать, если все, что он мог, он уже сказал? Он уже России навредил максимально, - цитирует "Р-Спорт" Журову. - Если бы ему угрожали, ему угрожали бы до того. Сейчас-то ему зачем угрожать? Это бессмысленно абсолютно уже… Он, к сожалению, не сильно здоровый человек, у него действительно есть справка. Ему никто не угрожает, просто ему нужно изменить внешность.

По словам Журовой, уголовное преследование - единственное, что может грозить Родченкову в России.

Уголовное, конечно. И американцы, если бы не был он под защитой у них, не факт, что сейчас бы тоже его не посадили в тюрьму. Просто он для них свидетель.

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