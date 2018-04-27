Светлана Хоркина: "Комиссия Освальда плывет в одной лживой дырявой лодке с Родченковым"

Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина отметила, что с Запада валит поток лживой информации. По ее словам, в истории с информатором ВАДА Григорием Родченковым она надеется на чиновников МОК. Напомним, последний ранее заявил, что не видел, как российские спортсмены принимали допинг.

– На "списке Дюшес" строились многие обвинения в адрес российских участников Олимпиады в Сочи. Теперь Родченков заявляет, что никогда лично не давал российским спортсменам стероидный коктейль и не видел своими глазами, как спортсмены его употребляют. Как это понимать?

– Я вообще плохо отношусь к предателям. Для меня это никто. А весь вопрос в том, как мы используем эту информацию для защиты наших спортсменов и добьемся ли каких-то изменений в отношении пострадавших атлетов.

– Удивляет ли вас, что Родченкову продолжают верить, учитывая, что сейчас он говорит, будто никому не давал коктейль, а раньше утверждал, что давал?

– Сегодня по всем направлениям идет такой поток лживой информации... Она валит с Запада. Поэтому я не удивлюсь, что ему будут продолжать верить. Когда вскрывается правда, то люди могут делать хорошую мину при плохой игре. В этой ситуации, я надеюсь на чиновников МОК, которые борются за чистоту олимпийского спорта. Хотелось бы верить, что, получив эту информацию, члены МОК примут соответствующее решение и официально заявят свою позицию, а возможно даже принесут извинения нашим спортсменам.

– Почему комиссия Освальда поверила Родченкову, а CAS – нет?

– Комиссия принимала определенные решения на основании заявлений Родченкова так что они в этой лживой, дырявой лодке плывут вместе. Очень рассчитываю на хорошее решение CAS, которое будет передано в МОК. Должно же остаться какое-то благоразумие, если мы говорим о таком грандиозном движении, как Олимпийское, и хотим очиститься от политических интересов ряда стран. Свой "коктейль Дюшес" политики должны очистить своими руками. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)