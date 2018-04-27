11:34 | ДОПИНГ

Светлана Хоркина: "Комиссия Освальда плывет в одной лживой дырявой лодке с Родченковым"


Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина отметила, что с Запада валит поток лживой информации. По ее словам, в истории с информатором ВАДА Григорием Родченковым она надеется на чиновников МОК. Напомним, последний ранее заявил, что не видел, как российские спортсмены принимали допинг.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ.Мечты вместо реальности. Родченков не отказывался от своих обвинений

– На "списке Дюшес" строились многие обвинения в адрес российских участников Олимпиады в Сочи. Теперь Родченков заявляет, что никогда лично не давал российским спортсменам стероидный коктейль и не видел своими глазами, как спортсмены его употребляют. Как это понимать?

– Я вообще плохо отношусь к предателям. Для меня это никто. А весь вопрос в том, как мы используем эту информацию для защиты наших спортсменов и добьемся ли каких-то изменений в отношении пострадавших атлетов.

– Удивляет ли вас, что Родченкову продолжают верить, учитывая, что сейчас он говорит, будто никому не давал коктейль, а раньше утверждал, что давал?

– Сегодня по всем направлениям идет такой поток лживой информации... Она валит с Запада. Поэтому я не удивлюсь, что ему будут продолжать верить. Когда вскрывается правда, то люди могут делать хорошую мину при плохой игре. В этой ситуации, я надеюсь на чиновников МОК, которые борются за чистоту олимпийского спорта. Хотелось бы верить, что, получив эту информацию, члены МОК примут соответствующее решение и официально заявят свою позицию, а возможно даже принесут извинения нашим спортсменам.

– Почему комиссия Освальда поверила Родченкову, а CAS – нет?

– Комиссия принимала определенные решения на основании заявлений Родченкова так что они в этой лживой, дырявой лодке плывут вместе. Очень рассчитываю на хорошее решение CAS, которое будет передано в МОК. Должно же остаться какое-то благоразумие, если мы говорим о таком грандиозном движении, как Олимпийское, и хотим очиститься от политических интересов ряда стран. Свой "коктейль Дюшес" политики должны очистить своими руками. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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