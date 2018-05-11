Светлана Хоркина: "Хорошо, что Следственный комитет работает, за своих людей надо биться"

Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина поддерживает действия Следственного комитета России, который опроверг показания информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова о подмене допинг-проб во время Олимпиады в Сочи.

– Хорошо, что СК работает над этим делом, – сказала Хоркина. – Если правда за нами, то ее надо отстаивать и за своих людей надо биться. Иначе это будет как снежный ком расти. К российским спортсменам сейчас и так особенно жесткое отношение, не такое, как к другим. Нужно использовать все возможные инструменты в рамках правового поля, чтобы защищаться. Сильных всегда боялись. Как сделать так, чтобы отношение к нам снова стало нормальным? Сесть за стол переговоров и общаться. Руководство МОК должно задуматься о том, как исполняются их основные принципы... А поверят нам в ВАДА или нет? Трудно сказать. Вы посмотрите, кто входит в эту организацию – одни представители стран, которые являются нашими недоброжелателями. Почему так вообще?

Напомним, что в своем заявлении СКР подчеркнул, что направил все необходимые документы в штаб-квартиру ВАДА. (Михаил ПОТАПОВ)