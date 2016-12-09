18:04 | ДОПИНГ

Светлана Хоркина: "Доклад Макларена? Россию раздевают догола, а сами прячутся!"

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала вторую часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По словам Хоркиной, в этом докладе отсутствуют факты.

– Очередной доклад основан на каких-то осведомителях и непонятной информации, – подчеркнула Хоркина. – Снова отсутствуют факты. Снова возникли проблемы с контейнерами для допинг-проб… Складывается такое впечатление, как-будто бы кто-то специально клевещет на швейцарскую компанию, которая их производит, для того, чтобы стать монополистом в этой сфере.

Если они такие ярые борцы с допингом, то пусть делают это прозрачно в масштабах всего мира. Россию "раздевают догола", а сами прячутся. Пусть сначала разберутся со своими допинговыми проблемами! Наша страна провела множество соревнований на высочайшем уровне: от Олимпиады в Сочи до чемпионата мира по легкой атлетике. И впереди еще много событий в масштабах мирового спорта. Видимо, это кому-то не понравилось. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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механик39

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