15:01 | ДОПИНГ

Станислав Поздняков: "Заявление главы UKAD об отстранении России - его частное мнение"

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Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что вопрос участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в в Пхенчхане находится вне компетенции главы Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвида Кенворти. Ранее глава UKAD заявил, что Россия должна быть отстранена от участия в Играх-2018 в связи с вопиющими нарушениями в отношении допинга.

 
23 февраля 2014 года. Сочи. Презентация Пхенчхана-2018 на церемонии закрытия Игр-2014.Пхенчхан-2018: что останется России без Олимпиады?

– Отстранение российских спортсменов от Олимпиады – это не вопрос главы UKAD, такие решения находятся не в его компетенции, он может делать такие заявления, но это всего лишь частное мнение, – приводит ТАСС слова Позднякова. – Это не помешает нашему сотрудничеству с Британским антидопинговым агентством, потому что у нас существует четкая стратегия восстановления Российского антидопингового агентства, и в настоящий момент мы вынуждены пользоваться их услугами.

Напомним, что в январе 2016 года РУСАДА и UKAD подписали соглашение о сотрудничестве.


 

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