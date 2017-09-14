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18:10 | ДОПИНГ

Станислав Поздняков: "Выступления антидопинговых агентств против России вызывает лишь сожаление"


Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков назвал непрофессионализмом призывы национальных антидопинговых агентств отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018. Ранее главы агентств 17 стран выступили с совместным заявлением по итогам встречи  членов института Национальных антидопинговых организаций.

- Нужно отметить, что это уже не первая попытка этой группы антидопинговых агентств нагнетать истерию вокруг участия российской команды в Пхенчхане, - цитирует "Р-Спорт" Позднякова. - Мы это уже слышали некоторое время назад и достаточно спокойно относимся к такого рода нападкам. Хотел бы отметить, что выступление iNADO в этой части у нас в олимпийском комитете вызывает лишь сожаление и говорит о непрофессионализме и незнании всей полноты картины со стороны этих уважаемых господ.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/olympic_games/20170914/1125731721.html

Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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