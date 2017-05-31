Станислав Поздняков: "Восстановление РУСАДА откроет возможность проведения соревнований в России"

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков надеется, что к концу года удастся вернуть статус соответствия РУСАДА. Он также добавил, что восстановление организации в правах откроет возможность проведения соревнований в России.

– Определенные проблемы возникли по организации больших спортивных соревнований в стране в связи с тем, что РУСАДА было лишено статуса соответствия кодексу ВАДА, – подчеркнул Поздняков. – По восстановлению организации была проделана большая работа. Тем не менее большинство сложностей возникало в общении с международными федерациями, когда обсуждался именно статус РУСАДА, упор был на то, что пока организация не соответствует кодексу, мы не имеем права проводить крупнейшие мероприятия в стране. А это тормозит развитие инфраструктуры и, как следствие, тормозит желание инвесторов вкладываться. Как пример – несостоявшийся в этом году чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи. Но приложенные усилия не проходят зря.

Наблюдательный совет РУСАДА сегодня принял поправки в устав, на которых настаивала комиссия по приведению в соответствие кодексу. Мы рассчитываем, что в ближайшее время РУСАДА сможет начать планирование и тестирование, что к концу года позволит окончательно вернуть статус соответствия. Это откроет двери для проведения соревнований на территории России и лишит наших оппонентов козырей по этой части. (Елена СОБОЛЬ)