Станислав Поздняков: "Странность доклада Макларена в том, что нет имен и фамилий"

Первый вице-президент ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков выразил мнение, что в докладе Ричарда Макларена нет никакой конкретной информации и доказательств. Во второй части доклада, представленной сегодня, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были причастны к махинациям с допинг-пробами, среди них - олимпийские чемпионы и призеры Сочи-2014.

- Пока на руках перевода полного нет, но из того, что я вижу на сегодняшний момент, - ничего нового, - цитирует ТАСС Позднякова. - Все те же обвинения, трактовка ситуации со слов одного человека. Но все равно требуется более детальное изучение документа. Странность документа в том, что нет конкретных имен и фамилий.

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