Станислав Поздняков: "Странность доклада Макларена в том, что нет имен и фамилий"

Первый вице-президент ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков выразил мнение, что в докладе Ричарда Макларена нет никакой конкретной информации и доказательств. Во второй части доклада, представленной сегодня, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были причастны к махинациям с допинг-пробами, среди них - олимпийские чемпионы и призеры Сочи-2014.
- Пока на руках перевода полного нет, но из того, что я вижу на сегодняшний момент, - ничего нового, - цитирует ТАСС Позднякова. - Все те же обвинения, трактовка ситуации со слов одного человека. Но все равно требуется более детальное изучение документа. Странность документа в том, что нет конкретных имен и фамилий.
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shu111
Никакой странности. Иначе судебными исками этого г-на превратили бы в мокрое место.
17:52
XA xaxax
spetrov ==== на мой взгляд глупо называть голословными обвинения потвержденые доказательствами. Если вам те или иные доказательства таковыми не кажутся это только лично ваши проблемы
16:27
spetrov
XA xaxax, а на мой взгляд глупо безоглядно верить голословным обвинениям.
16:19
XA xaxax
spetrov --------- Макларен изначально обьявил что конкретные фамилии называться не будут. И обьяснил почему. Но при этом каждый российский чиновник и/или спортсмен почему-то решил на этом построить своии сомнения в данных доклада, хотя это не адекватно и выглядит просто глупо
16:14
Долой марионеток-макларенеток
Ха хахах, за углом колбасу бесплатную раздают, не опоздай, чудик!!!
16:14
staerswimmer23
хахахах мобильный глист, это ты что-ли?
16:10
spetrov
Никакого "выжимания" негатива. Говорить вообще следует про конкретные вещи. Глупо выглядит твое предложение, написанное на ломаном русском языке.
16:03
XA xaxax
Это не странность. Это было заявленно изначально что комиссия Макларена не будет публиковать фамилии, а все данные передаст в соотвествующие федерации, а те уже решат как быть. Не нужно из этой понятной и прозрачной политики ВАДА выжать какой-то негатив на комиссию выглядит глупо
15:50
spetrov
Странность ли.
15:48