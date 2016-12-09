15:37 | ДОПИНГ

Станислав Поздняков: "Странность доклада Макларена в том, что нет имен и фамилий"

0
0
0
9

Первый вице-президент ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков выразил мнение, что в докладе Ричарда Макларена нет никакой конкретной информации и доказательств. Во второй части доклада, представленной сегодня, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были причастны к махинациям с допинг-пробами, среди них - олимпийские чемпионы и призеры Сочи-2014.

- Пока на руках перевода полного нет, но из того, что я вижу на сегодняшний момент, - ничего нового, - цитирует ТАСС Позднякова. - Все те же обвинения, трактовка ситуации со слов одного человека. Но все равно требуется более детальное изучение документа. Странность документа в том, что нет конкретных имен и фамилий.

Новый судный день для России. Live! 
Все подробности – в трансляции "СЭ"

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3858005

0
0
0
9
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

shu111

Никакой странности. Иначе судебными исками этого г-на превратили бы в мокрое место.

17:52

XA xaxax

spetrov ==== на мой взгляд глупо называть голословными обвинения потвержденые доказательствами. Если вам те или иные доказательства таковыми не кажутся это только лично ваши проблемы

16:27

spetrov

XA xaxax, а на мой взгляд глупо безоглядно верить голословным обвинениям.

16:19

XA xaxax

spetrov --------- Макларен изначально обьявил что конкретные фамилии называться не будут. И обьяснил почему. Но при этом каждый российский чиновник и/или спортсмен почему-то решил на этом построить своии сомнения в данных доклада, хотя это не адекватно и выглядит просто глупо

16:14

Долой марионеток-макларенеток

Ха хахах, за углом колбасу бесплатную раздают, не опоздай, чудик!!!

16:14

staerswimmer23

хахахах мобильный глист, это ты что-ли?

16:10

spetrov

Никакого "выжимания" негатива. Говорить вообще следует про конкретные вещи. Глупо выглядит твое предложение, написанное на ломаном русском языке.

16:03

XA xaxax

Это не странность. Это было заявленно изначально что комиссия Макларена не будет публиковать фамилии, а все данные передаст в соотвествующие федерации, а те уже решат как быть. Не нужно из этой понятной и прозрачной политики ВАДА выжать какой-то негатив на комиссию выглядит глупо

15:50

spetrov

Странность ли.

15:48

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ