Станислав Поздняков: "Статья NYT о системе допинга в России – вброс"

Член наблюдательного совета РУСАДА и первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков назвал "фейком" статью New York Times под названием "Русские больше не оспаривают олимпийские допинговые нарушения". По словам Позднякова, заголовок статьи не соответствует ее содержимому.

– Прочитал статью в New York Times самым внимательным образом и чему был удивлен – содержание статьи абсолютно не соответствует заголовку, – приводит "Р-Спорт" слова Позднякова. – Прочитав и обсудив с коллегами текст, пришел к однозначному выводу, что слова, указанные в данной статье, вырваны из контекста общей беседы. Поэтому я назвал бы статью журналистским фейком, вбросом, который не способствует решению проблемы, которая стоит не только в России – борьба с допингом, но и во всех видах спорта во всем мире.

Уверен, что профессиональное сообщество оценивает данную статью именно в таком же контексте. И надеюсь, что в будущем наши зарубежные коллеги-журналисты будут более разборчивы, будут более внимательно подходить к публикации подобного рода материалов.