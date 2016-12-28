17:01 | ДОПИНГ

Станислав Поздняков: "Статья NYT о системе допинга в России – вброс"

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Член наблюдательного совета РУСАДА и первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков назвал "фейком" статью New York Times под названием "Русские больше не оспаривают олимпийские допинговые нарушения". По словам Позднякова, заголовок статьи не соответствует ее содержимому.

 
New York Times в качестве заглавной иллюстрации материала "Русские больше не оспаривают олимпийские допинговые нарушения" выбрало фото офиса ОКР.Признание России в допинг-системе. Что это было?

– Прочитал статью в New York Times самым внимательным образом и чему был удивлен – содержание статьи абсолютно не соответствует заголовку, – приводит "Р-Спорт" слова Позднякова. – Прочитав и обсудив с коллегами текст, пришел к однозначному выводу, что слова, указанные в данной статье, вырваны из контекста общей беседы. Поэтому я назвал бы статью журналистским фейком, вбросом, который не способствует решению проблемы, которая стоит не только в России – борьба с допингом, но и во всех видах спорта во всем мире.

Уверен, что профессиональное сообщество оценивает данную статью именно в таком же контексте. И надеюсь, что в будущем наши зарубежные коллеги-журналисты будут более разборчивы, будут более внимательно подходить к публикации подобного рода материалов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161228/1114358603.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Вброс чего, куда, кому?

17:42

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