Станислав Поздняков: "Сложно говорить о предвзятости главы ВАДА, это проблема организации в целом"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что сложно говорить о предвзятости президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейга Риди в отношении отдельных стран. По его словам, проблема существует внутри самой организации. Напомним, что Риди и ВАДА были сторонниками радикальных мер в отношении России в связи с допинговыми скандалами.

- ВАДА все-таки является международным институтом, международной организацией. Поэтому говорить о какой-то предвзятости руководителя ВАДА в отношении отдельно взятых стран, наверное, сложно. Здесь надо говорить в целом о структуре ВАДА, как она состоит, - цитирует "РИА Новости" Позднякова. - Если вы углубитесь вовнутрь, тогда поймете, что там существуют некие конфликты интересов. Поэтому, безусловно, я не стал бы говорить о том, что это проблема одного руководителя организации, скорее это проблема всей организации.