Станислав Поздняков: "Проблема допинга существует не только в российском спорте"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что проблема допинга является общемировой. По его словам, менять антидопинговую культуру в спортсменах необходимо с детства.

- Проблема допинга существует не только в российском спорте, это проблема является общемировой, - цитирует "РИА Новости" Позднякова. - И если вы внимательно посмотрите количество допинг-случаев за последний год, то увидите, что Россия явно находится не на первом месте и даже не в тройке. Поэтому это проблема всего мирового спорта.

Другое дело, что мы живем в России, должны работать над тем, чтобы менять антидопинговую культуру с самого детства, с юношества, что мы сейчас в принципе с вами и делаем. Мы работаем с 16-18-летними спортсменами... Я думаю, что в программах у всех вузов, особенно спортивных вузов, есть большой сегмент, посвященный антидопинговым вопросам. Эта проблема нам не чужда, мы от нее не прячемся и готовы ее решать.