Станислав Поздняков: "Ни один из 1000 россиян из доклада Макларена не был признан виновным"

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что информация, представленная в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена является неполной и недостоверной. Ранее в среду, 13 сентября, стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, упомянутых в отчете канадского юриста.

- В общем и целом, информация в докладе Макларена является неполной, а во многих случаях еще и недостоверной, - цитирует "Р-Спорт" Позднякова. - Это как раз и служит причиной таких решений, как сегодня. И, по состоянию на 6 сентября 2017 года, из упомянутых в докладе Макларена 1000 российских спортсменов ни один не был признан виновным и не был дисквалифицирован на основе представленной информации, а прошел уже год. Наверное, это показатель.