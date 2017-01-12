Станислав Поздняков: "Наши оппоненты упорно не хотят замечать работу комиссии Смирнова"

Четырехкратный олимпийский чемпион, первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков подчеркнул, что в России много делается для борьбы с допингом, в частности, со стороны Независимой общественной антидопинговой комиссии под руководством Виталия Смирнова. 10 января агентства 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за многочисленных допинг-скандалов.

- Такие решения – прерогатива исключительно международных федераций, а подобные заявления я расцениваю как попытку создать вокруг российского спорта негативный информационный фон и оказать давление на МОК, - цитирует официальный сайт ОКР Позднякова. - При этом наши оппоненты упорно не хотят замечать огромную работу, которую проводит Независимая общественная антидопинговая комиссия под руководством Виталия Смирнова. По сути, основная часть реформы российской антидопинговой системы уже завершена. РУСАДА стало полностью независимой от государства организацией с прямым финансированием из госбюджета, которое увеличилось почти в два раза. Московская антидопинговая лаборатория перешла в ведение Московского государственного университета. Кроме того, Государственная Дума приняла закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению запрещенных препаратов.

Как член Наблюдательного совета РУСАДА могу сказать, что мы очень внимательно отнеслись к рекомендациям ВАДА по поводу состава этого органа и даже пошли в данном вопросе на определенные уступки. Одним словом, мы готовы к конструктивному диалогу, а вот огульные обвинения из серии "Россия ничего не делает для борьбы с допингом" категорически отвергаем.

Теперь для продолжения реформ необходимо, чтобы РУСАДА и антидопинговая лаборатория получили соответствующие аккредитации. Думаю, что скоро это произойдет. Во всяком случае, руководство Всемирного антидопингового агентства недавно отметило, что в нынешнем виде РУСАДА практически полностью соответствует критериям ВАДА.