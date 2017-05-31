Станислав Поздняков: "Хочется, чтобы и другие антидопинговые агентства последовали примеру РУСАДА"

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал "СЭ" изменения устава РУСАДА и смену главы Наблюдательного совета организации. Ранее пост занимала олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева

– От лица соучредителя РУСАДА, Олимпийского комитета России, хотел бы поблагодарить Елену Исинбаеву за выполнение обязанностей председателя Наблюдательного совета в очень непростой период для этой организации, – сказал Поздняков. – Она сделала очень многое для того, чтобы приблизится к восстановлению статуса соответствия антидопинговому кодексу, к которому стремится РУСАДА в настоящий момент. Второе – я не могу назвать данный факт "отставкой". РУСАДА приняла изменения в устав, касающиеся выбора председателя Наблюдательного совета и его заместителя – из числа независимых членов совета. Это очень важный шаг в независимости руководящих органов наблюдательного совета от спортивных организаций.

Это продиктовано тем, что исполком МОК принял решение рекомендовать любым антидопинговым организациям быть свободными и независимыми от любых спортивных организаций. Мы практически первыми решили имплементировать данные нормы в устав российского антидопингового агентства. В этом смысле мы практически являемся пионерами. Очень хотелось бы нам, чтобы и все остальные международные антидопинговые организации последовали нашему примеру. Исинбаева продолжит работу в Наблюдательном совете РУСАДА как представитель Олимпийского комитета России. И, безусловно, она внесет весомый вклад в дело борьбы за чистый спорт и борьбы с любыми проявлениями допинга в спорте. (Елена СОБОЛЬ)