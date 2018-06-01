Станислав Поздняков: "Борьба с допингом является приоритетным направлением в российском спорте"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что вопрос борьбы с допингом и образования в данном направлении молодых спортсменов станет приоритетным в российском спорте на ближайшие годы.

- В этом году некоторым из вас предстоит защищать цвета флага России на всемирной юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе, это большая ответственность, - цитирует ТАСС Позднякова. - То, с чем мы пытаемся бороться - с проблемой запрещенных препаратов и допинга - специально это происходит или по незнанию - станет нашим приоритетным направлением на ближайшие годы. Употребляя запрещенные препараты, спортсмен проявляет нечестность по отношению к своим товарищам, соперникам.

Форум проходит в пятницу в Москве при участии представителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного олимпийского комитета (МОК).