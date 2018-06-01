Станислав Поздняков: "Борьба с допингом - приоритет ОКР на ближайшие годы"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что вопрос борьбы с допингом и образования в данном направлении молодых спортсменов станет приоритетным в российском спорте на ближайшие годы.

- Это мероприятие, которое, уверен, станет традиционным, - отметил Поздняков, обращаясь к участникам форума. - Дата и время его проведения выбраны не случайно, ведь некоторым из вас скоро предстоит защищать цвета российского флага на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе. Это придаёт нашей встрече особый вес. Мы пытаемся с вами бороться с применением допинга. И эта работа является нашим приоритетом на ближайшие годы. Мы должны сделать так, чтобы ваша карьера не зависела от таких вещей, как запрещённые препараты. (Антон БАБОШИН)