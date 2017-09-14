Станислав Поздняков: "Большинство федераций договорились о дополнительном допинг-тестировании россиян"

Вице-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что большнство российских федераций по зимним видам спорта заключили соглашения со своими международными федерациями об организации дополнительного допинг-тестирования российских спортсменов. Ранее главы антидопинговых агентств 17 стран выступили с призывом об отстранении России от участия в Олимпийских играх в Корее. Как сообщается, iNADO не против выступления российских спортсменов под нейтральным флагом при усиленной проверке на допинг, но сборная России должна быть отстранена от соревнований.

- Большинство федераций зимних видов спорта в настоящий момент заключили соглашения со своими международными федерациями с просьбами организовать дополнительное тестирование по средствам иностранных компаний, чтобы никаких сомнений в чистоте наших спортсменов в Пхенчхане не было, - цитирует "Р-Спорт" Позднякова. - В заявлении iNADO прозвучала фраза, "что они сомневаются в чистоте результатов спортсменов в Пхенчхане по причине того, что российские атлеты не имели достаточного количества допинг-тестирования за последнее время".

Вот это является очевидной неправдой, потому что большинство тех спортсменов, которые отбираются к участию в Олимпийских играх 2018 года включены в международный пул тестирования в своих международных федерациях. В этой связи подвергаются постоянному мониторингу со стороны международной федерации и ВАДА в том числе, как в соревновательный, так и в не соревновательный периоды.