Станислав Поздняков: "Антидопинговые агентства, предъявляя претензии России, выражают недоверие самим себе"

Четырехкратный олимпийский чемпион, первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что претензии национальных антидопинговых агентств к России могут являться "информационным вбросом". Накануне агентства 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за многочисленных допинг-скандалов.

- Сейчас информационные вбросы происходят на фоне успешных выступлений российских атлетов, после решения об отмене временного отстранения наших скелетонистов, отлично проведенного этапа Кубка мира по сноуборду в Москве, - цитирует "Р-Спорт" Позднякова. - Судя по сообщениям в СМИ, NADO утверждает, что нельзя быть уверенными в чистоте выступающих сегодня российских спортсменов.

Между тем уже больше года допинг-контроль всех российских атлетов на территории РФ осуществляется зарубежными антидопинговыми структурами. Наши спортсмены также регулярно сдают большое количество допинг-тестов в ходе международных соревнований. Но все эти результаты, получается, не вызывают доверия у национальных антидопинговых организаций. Причем некоторые из них имеют сейчас к тестированию российских спортсменов самое прямое и непосредственное отношение. То есть, недоверие выражают сами себе. Но претензии предъявляют России.