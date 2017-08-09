США стали лидером по числу положительных допинг-проб в первом полугодии 2017 года

Организация за чистоту велоспорта (МРСС) опубликовала отчет о том, в каких видах спорта чаще всего фиксировались случаи сдачи положительных допинг-проб в период с 1 января по 30 июня 2017 года. Также в графике есть разделение по странам. Красным цветом отмечены положительные результаты перепроверки старых допинг-проб.
Чаще всего в первом полугодии 2017 года антидопинговые правила нарушали в США (73 положительные пробы). Во многом это обусловлено тем, что подавляющее большинство нарушений происходило в бейсболе. Россия занимает в этом списке второе место - 24 пробы, а также 38 положительных проб, выявленных в ходе перепроверки.
2017 doping cases sport by sport: here is the last update! Three sports "leading" the way...👀– MPCC (@MPCC_Cycling) 8 августа 2017 г.
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mobile_actor
spetrov, Фантазии - это у вас, любезный: фантазии, домыслы, сплетни и т.п. . А у меня - только факты.
16:59
mobile_actor
" Прекрасно понял, о чем речь" Вы, любезный, еще и интернет-телепат, ясновидящий, читатель мыслей. Здесь вообще-то про допинг тема, а не про спортивное питание. Так вы наставаете, любезный, что американцев не проверяют и не ловят?
16:55
spetrov
...Ну что, десятиминутку политинформации можно считать завершенной. Неси свои фантазии в народ дальше.
16:50
mobile_actor
spetrov, и чего же вы не знаете? И какое значение имеет ваша неосведомленность для чего бы то ни было?
16:44
mobile_actor
Уличенный в распространении допинга Victor Conte где-то там когда-то сказал: "По-моему....". И что? ВАДА было создано спортеменами для себя, а Victor Conte занимался именно тем, с чем ВАДА борется.
16:42
spetrov
mobile_actor, правильно, никак. Поэтому ты и не знаешь. И я, и другие.
16:40
spetrov
...Найди по поиску Victor Conte. "По-моему, WADA было создано не для защиты спортсменов, а чтобы подстраховать спонсоров". Вот это больше похоже на правду, учитывая, в каком мире мы живем. Ну и, само собой, какова в этом роль самой богатой страны, учитывая, каков рынок "спортивного питания" в ней, можно даже не сомневаться.
16:39
mobile_actor
"Ты узнал о том, о чем тебе рассказали. О чем тебе не рассказали, ты не узнал." spetrov, а как из СМИ можно узнать о том, что в них не рассказывают?
16:38
П_о_в_а_р
США СТАЛИ ЛИДЕРОМ ПО ЧИСЛУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ДОПИНГ-ПРОБ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА --- Что не помешало США выступать под своим святым флагом на ЧМ в Лондоне.
16:38
mobile_actor
Сотни, если не тысячи, раз здесь на СЭ утверждалось комментаторами, что проверяют только русских, а американцев нет проверяют. Если "всю информацию держат внутри", то как велосипедисты узнали про бейсболистов?
16:36
spetrov
mobile_actor, опять придумываешь. Эти, как и другие проф. лиги, проверяют, но всю информацию держат внутри. Там же и решают вопросы. Вот так это выглядит отсюда. Не вижу ничего мифологического.
16:26
mobile_actor
marksan, от удмурта слышу.
16:23
marksan
mobile_actor____ Вы просто не русский! Могильный камень вам приятель!
16:21
marksan
Наконец? Про бейсбол и американский футбол я вообще молчу! Ещё в молодости книжку читал бывшего игрока в американский футбол! Допинг жрали килограммами!
16:19
mobile_actor
Так бейсбол-лига вообще не допускает допинг-контроля, согласно российскому мифу.
16:16
spetrov
top220, ...из-за чего те вынуждены страшно переживать и принимать запрещенные препараты. И даже иногда быть отстраненныеми на целых 2 месяца.
16:07
spetrov
mobile_actor, возьми лупу, что-ли - "подавляющее большинство нарушений происходило в бейсболе". Ты узнал о том, о чем тебе рассказали. О чем тебе не рассказали, ты не узнал. Как и другие.
16:05
mobile_actor
Какая-то явная деза: ведь все в России знают, что американцев не проверяют и не ловят на допинге.
15:38
Slim Taller
Рассчитываете на то,что народ не станет читать заметку а ограничится заголовком?!
15:36