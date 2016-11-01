Спортсмены Подмосковья обязаны вернуть средства за подготовку, если их поймают на допинге

Министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что около 500 спортсменов региона имеют контракты, по которым обязаны будут возместить все затраты на подготовку, если будут пойманы на допинге.

- Если атлет нарушил антидопинговые правила по собственной инициативе, то государство через судебные инстанции имеет полное право требовать возврата денежных средств, - цитирует ТАСС Терюшкова. - За два года ни один спортсмен, у которого был заключен контракт с Центром олимпийских и паралимпийских видов спорта, не был замечен в нарушении антидопинговых правил. А таких у нас сейчас около 500 человек.

Мы усиливаем антидопинговую пропаганду. Ради попадания в национальную команду какой-то спортсмен или его тренер может пойти на нарушения. Но я уверен, что у нас в регионе такого быть не может.