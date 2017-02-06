13:25 6 февраля | ДОПИНГ

Спортсмены могут лишиться стипендии Президента РФ на 2 года после дисквалификации за допинг

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Министерство спорта РФ разработало законопроект, по которому спортсмены, тренеры и другие специалисты, уличенные в нарушении антидопинговых правил, будут лишаться президентской стипендии не только на срок дисквалификации, но и на два года после ее отбытия, сообщает ТАСС. На данном этапе проводятся общественные обсуждения текста законопроекта и независимая антикоррупционная экспертиза.

Ранее РУСАДА было лишино лицензии на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Для восстановления его статуса ВАДА огласило ряд условий, включая изменение "культуры отношения к допингу в России".

Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за склонение к употреблению запрещенных препаратов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3999203

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