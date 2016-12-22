Спортсмены будут уголовно наказуемы за мошенничество с допинг-пробами

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что в следующем году Госдума может ввести уголовную ответственность за фальсификацию допинг-проб. Отметим, что в конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга.

– Мы ввели ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга, следующий логичный шаг – наказывать тех, кто мошенничает с допинг-пробами, – цитирует ТАСС Жукова. – Примем ли мы такой закон в следующем году? Вполне возможно.