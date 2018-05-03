Спортивный юрист: "Никто не будет реформировать CAS, все разговоры на эту тему – политические игры"

Спортивный юрист, старший партнер Forward Legal Алексей Карпенко прокомментировал заявление генерального директора Антидопингового агентства Норвегии Андреса Сольхейма о необходимости заменить Спортивный арбитражный суд (CAS) на особый суд по допинговым делам. По его словам, в ближайшее время изменений не произойдет.

– Я согласен с Сольхеймом в том, что CAS не годится для разрешения допинговых споров и показал себя абсолютно безобразной и недееспособной организацией. Но предлагаемое решение этой проблемы мне совершенно не нравится. У CAS есть один большой плюс по сравнению с любым гражданским судом – в арбитраже можно достаточно быстро разрешить спор. Условно, если стороны договорятся, то можно закрыть вопрос за 3-4 дня, как это часто происходит перед крупными соревнованиями вроде Олимпийских или Паралимпийских игр. В гражданском суде это просто невозможно. Одно из очень важных свойств правосудия – своевременность. В любом европейском суде любое из допинговых дел, на которое у CAS уходит месяц, слушалось бы годами. Европейское правосудие известно своими длительными сроками. Если ваши права защитят через 10 лет, а вы уже давно про это забыли и ваша жизнь изменилась, то какой в этом смысл?

– В чем проявляется недееспособность CAS в рассмотрении антидопинговых дел?

– Лучший пример – пресловутый "доклад Макларена" и показания Родченкова, которые никто никогда не слышал, но на основании которых CAS вынес немыслимое количество решений, в том числе и против российских атлетов. Это просто безобразие с точки зрения настоящего правосудия. Я вас уверяю, мою точку зрения в этом вопросе разделяют и мои иностранные коллеги. Процесс должен быть открытым, состязательным. Самое главное, должны предъявляться доказательства. Вот, недавно Родченков предстал перед CAS, и выяснилось – никаких бутылок он не видел, "Дюшес" не делал, и так далее. А ведь все его односторонние заявления были положены в "доклад Макларена", на основании которых CAS штамповал решения против российских олимпийцев и паралимпийцев. Спасибо, что спустя столько времени решили вызвать Родченкова и взять показания! Тут же вся история поплыла, что и требовалось доказать. Безусловно, ни одно решение CAS по допингу не состоялось бы в гражданском суде без вызова Родченкова и Макларена, анализа пробирок и царапин. А CAS никого не вызывал, там почитали прессу и вынесли решение. Вот таким образом CAS и штамповал решения последние несколько лет.

– Раз сейчас начались разговоры об изменении судебной спортивной системы, то нам стоит ждать этих изменений в ближайшее время?

– Ничего не изменится. CAS создан при МОК и правомочен по Олимпийской хартии. Это организация слишком высокого статуса. Для того, чтобы взять и поменять этот статус, уйдет много лет. И точно не ВАДА, которая сейчас не в лучших отношениях с МОК, заниматься реформированием судебной системы. ВАДА сейчас дискредитировала свой статус, в том числе и благодаря скандалу с российским спортом, эта организация – заведомо более слабая, чем МОК. С какой стати Олимпийскому комитету создавать отдельные суды по допингу, кто их будет оплачивать? Как решения этих судов будут соотноситься с решениями CAS? Есть очень много вопросов, на которые у чиновников из ВАДА, не важно, регионального, национального или международного уровня, не найдется ответов. CAS – организация, существующая уже 34 года, имеет хорошую репутацию в мире, все привыкли решать спорные ситуации именно там. Реформировать такую крупную организацию – это надолго, если вообще кто-то возьмется за такое дело. Я думаю, что эти высказывания – игры с политическим подтекстом между МОК и ВАДА. (Иван ТОРОПЦЕВ)