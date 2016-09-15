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Спецслужбы РФ оценивают вероятность получения данных о хакерской атаке на ВАДА в 3 процента

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Вероятность получения российскими спецслужбами материалов расследования хакерских атак на ВАДА крайне мала, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник в силовых структурах. Отмечается, что шанс на то, что никакой фактической информации не будет получено, составляет 97 процентов.

По мнению источника, данные могут быть получены либо если ВАДА совершенно нечего скрывать, что могли бы найти следователи, либо если агентство опасается еще более серьезных утечек, либо если оно располагает реальными доказательствами причастности россиян к этой истории.

Ранее генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли выразил уверенность, что взлом хакерами базы данных является ответом на расследования независимых комиссий под руководством Дика Паунда и Ричарда Макларена. 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160915/1080514186.html

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