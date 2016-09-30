Создатель мельдония считает, что антидопинговую систему надо отменить

Создатель мельдония, глава латвийского Института органического синтеза, академик Иварс Калвиньш в интервью ТАСС отметил, что все профессиональные спортсмены применяют запрещенные препараты. По его словам, вопрос лишь в том, как искусно они это делают, чтобы обойти запреты ВАДА.

– Насколько вообще, на ваш взгляд, система борьбы с допингом справляется со своими задачами?

– Я полностью уверен в том, что сегодня спортсмены уже перешагнули ту границу, за которой кончаются естественные ресурсы человека. Далее вы можете сдвинуться только при помощи фармакологии. Не секрет, что все спортсмены что-то применяют, только вопрос в том, как искусно это делается.

Например, какой-то препарат является аналогом природного регулятора в организме человека, но есть установка или запрет ВАДА применять его ограниченно: если его найдут в объеме выше, чем физиологическая норма, то будут санкции. Ну что, тогда берут коктейль из десяти продуктов подобной структуры, каждые 10 процентов при этом взяты в оптимальной дозировке, суммарно это дает 100 процентов, и вперед – применяют этот коктейль.

И когда анализируют по отдельности содержание каждого компонента (этого коктейля), ничего не нарушено. А в результате повысилась работоспособность спортсмена при помощи этого допинга. Таким образом обходят запреты, и обходят искусно. И чем больше средств можно направить на фармакологическую поддержку спортсменов, тем выше эти результаты.

И если вы посмотрите на восточную медицину, на китайскую народную, там есть масса различных растений, которые повышают работоспособность. А их комбинация приводит к тому, что в этом коктейле тысячи органических соединений и в принципе невозможно определить, какое из них на что подействовало. А результат – есть.

Таким образом, я очень скептически отношусь к попытке как-то регулировать этот процесс. Скорее всего, если профессиональный спортсмен решил свое здоровье губить, никакие запреты не подействуют.

– Есть ли способы сделать нынешнюю антидопинговую систему более эффективной?

– Ее просто надо отменять, потому что она не сможет никогда противостоять тому, о чем я только что говорил. Есть столько разных веществ в мире – известных, неизвестных. Тогда по каждому из них ВАДА должно вкладывать огромные средства, чтобы установить и доказать, что это допинг. Но это бессмысленная борьба. Всегда наука найдет возможность дать новое вещество с еще неизвестным механизмом. И эта спортивная фармакология, равно как и обычная медицинская, развивается. Чем больше средств вложено – а богатые страны могут себе это позволить, – тем больше успехов.