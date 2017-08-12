Создание антидопинговой лаборатории на базе МГУ утверждено правительством РФ

Правительство РФ на своем официальном сайте сообщило о постановлении, согласно которому в устав МГУ им. М. В. Ломоносова внесены дополнения - в структуру вуза вводится новое структурное подразделение - национальная антидопинговая лаборатория. Отмечается, что лаборатория будет заниматься антидопинговым обеспечением сборных команд России.

- Подписанным постановлением устав МГУ (утвержден постановлением правительства от 28 марта 2008 года №223) дополнен положениями о новом структурном подразделении - национальной антидопинговой лаборатории, - говорится в справке к документу. - Лаборатория будет осуществлять мероприятия по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд России, проведению независимого объективного анализа проб и образцов биологических материалов для допинг-контроля с использованием современных методов, проведению исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним.

Напомним, ранее в рамках комплекса мер по реализации Национального плана по борьбе с допингом в спорте правительство постановило создать национальную антидопинговую лабораторию на базе МГУ до 1 ноября.

Аккредитация Московской антидопинговой лаборатории была аннулирована в апреле 2016 года в связи с несоответствием международному стандарту.