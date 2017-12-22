Союз конькобежцев России подаст иск в CAS на решение МОК

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что организация подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненной дисквалификации Ивана Скобрева и Артема Кузнецова. Оба спортсмена были наказаны за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.

– Судя по тому, как комиссия Освальда выносила решения и как проходило заседание, все было предсказуемо, – цитирует ТАСС Кравцова. – Мы общались с адвокатами и знали заранее, какое будет решение. Мы будем подавать апелляцию в CAS. Рассчитываем на справедливое рассмотрение дел.