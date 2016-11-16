Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за допинг

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о введении в РФ уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга, сообщает ТАСС. Согласно документу, "склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте", будет наказываться штрафом в размере до 300 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Если преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору в отношении одного или нескольких несовершеннолетних спортсменов либо с применением насилия или с угрозой его применения, оно будет наказываться штрафом до 500 000 рублей либо лишением свободы на срок до 1 года, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. В качестве альтернативного наказания добавлена возможность ограничения свободы на срок до 2 лет с запретом работать на определенных должностях до 4 лет.

Тренеру, врачу или другому специалисту в области физкультуры и спорта, давшему спортсмену "независимо от его согласия" запрещенные субстанции, будет грозить штраф до 1 миллиона рублей, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года (в первом чтении предполагался тюремный срок от 3 до 5 лет) с запретом работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет. Если же данные преступления повлекут по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия, виновному грозит ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет. Судья также может на 5 лет запретить осужденному работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью.